سوق السعودية
"جازادكو" تلغي اتفاقية مع مجموعة سلمان بن سعيدان للعقارات لتطوير مشروع سكني
وقعتها في مارس 2018
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أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو" اليوم 9 أغسطس 2023، عن إلغاء اتفاقية وقعتها بتاريخ 27 مارس 2018 مع مجموعة سلمان بن سعيدان للعقارات لتطوير مخططها النموذجي السكني بمدينة جازان والبالغ مساحته الصافية 98,000 متر مربع.
وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن إلغاء الاتفاقية سببه تأخر الانتهاء من إنجاز الأعمال ورغبة الشركة في استغلال الفرص المتاحة ذاتياً.
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وكانت جازان للطاقة والتنمية تستهدف تطوير وبناء وحدات سكنية متوافقة مع متطلبات وزارة الإسكان وتسويقها على مستحقيها وفي سبيل ذلك تقوم بتأسيس وهيكلة الصناديق العقارية الاستثمارية المرخصة من هيئة السوق المالية وللمجموعة سابق خبرة في هذا المجال والقيام بما يتطلبه العمل من إجراءات من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
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