"ميدغلف للتأمين" تتحول للربحية بـ 101.8 مليون ريال في النصف الأول

تحولت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف للتأمين" إلى الربحية قبل الزكاة بنحو 101.77 مليون ريال في النصف الأول من 2023، مقارنة بخسائر نحو 79.14 مليون ريال في النصف الأول من 2022.

وسجلت الشركة خسائر متراكمة نحو 357.83 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2023، تعادل نسبة 43.1% من رأس المال البالغ 1.05 مليار ريال.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها قامت بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية)، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي والذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من عام 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقًا للمعايير الجديدة.

وأضافت أنه نتيجة لذلك، قامت بإعلان النتائج المالية وفقا للبيانات المتوفرة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9.