14 سبتمبر.. "قمة السعودية" توزع 60% أرباحا نقدية عن النصف الأول من العام

قرر مجلس إدارة شركة قمة السعودية للتجارة توزيع 60% أرباح نقدية للمساهمين من غير المساهم عبدالله محمد العجمي المتنازل عن أرباحه عن النصف الأول من عام 2023م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن المبلغ الإجمالي للتوزيعات 7.2 مليون ريال وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع 1.2 مليون سهم، ونصيب السهم من التوزيع 6 ريالات وتاريخ التوزيع يوم الخميس 14 سبتمبر 2023.

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وذكرت أن تاريخ الأحقية في التوزيعات هو يوم الخميس 31 أغسطس 2023 على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وتراجعت أرباح قمة السعودية للتجارة بعد الزكاة والضريبة خلال النصف الأول من العام بنسبة 86.5% إلى 3.16 مليون ريال تقريبا مقابل 23.4 مليون ريال في النصف المماثل من العام الماضي.

وعزت الشركة انخفاض صافي الربح بشكل رئيسي إلى تباطؤ أسواق البتروكيماويات العالمية التي أدت إلى انخفاض أسعار البيع لمعظم المنتجات وانخفاض في الكميات المباعة مما أدى الى انخفاض الإيرادات.

وحثت الشركة مساهميها على سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع، وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم - إن وجدت - في محافظهم الاستثمارية عن طريق تسليمها مناولةً إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع).

أشارت إلى أن المستثمرين غير المقيمين بالمملكة ستخضع التوزيعات التي ستدفعها لهم الشركة للضريبة المستقطعة بمقدار 5% عند تحويل تلك الأرباح أو إيداعها في حساباتهم المصرفية وذلك وفقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.