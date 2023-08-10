أرباح "نقي للمياه" تصعد 38% إلى 13.2 مليون ريال في الربع الثاني

تراجع صافي أرباح شركة "نقي للمياه" بنحو 38% خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 13.22 مليون ريال، مقابل 21.29 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إيرادات الربع الثاني من العام الجاري تراجعت بنسبة 24% إلى 59.76 مليون ريال، مقابل 78.77 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

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وذكرت أن انخفاض صافي الربح في الربع الثاني من العام الجاري يعود إلى تراجع المبيعات نتيجة تداخل موسمين لعطل الأعياد خلال هذا الربع، واستمرار الأمطار وانخفاض درجات الحرارة نسبيا حتى منتصف الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. هذا بالإضافة إلى عمل الشركة على التحول في قنواتها البيعية لغايات التوافق مع خططها التوسعية. علما أنها استطاعت تخفيض نسبة هامش تكلفة المبيعات بمقدار 1% في الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

كما ارتفعت المصروفات المرتبطة بخطط الشركة التوسعية في الفروع والمشروعات الجديدة والمصروفات المرتبطة برفع الطاقة البيعية نتيجة التوسع في إعداد سيارات البيع ضمن خطة الشركة التوسعية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المحروقات لسيارات البيع وشاحنات النقل نتيجة ارتفاع أسعار الديزل، كما ساهمت المصروفات المرتبطة برفع كفاءة التشغيل بهذا الارتفاع.

وحدث الانخفاض في الأرباح على الرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 29% على أساس سنوي لتسجل 1.9 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2023م مقارنة بالإيرادات الأخرى للربع الثاني من عام 2022م والبالغة 1.5 مليون ريال نتيجة العوائد الاستثمارية التي حققتها الشركة على ودائعها الإسلامية، هذا علاوة عن رفع كفاءة استخدام أسطول النقل المملوك للشركة.

وعلى مستوى نتائج أعمال النصف الأول من العام، تراجع صافي ربح الشركة بنسبة 22% إلى 24.39 مليون ريال، مقابل 31.24 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقرر مجلس إدارة شركة نقي للمياه بتاريخ اليوم الخميس 10 أغسطس 2023، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2023، بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي 20 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة 20 مليون سهم بواقع ريال واحد للسهم.

وذكرت الشركة في بيان منفصل لـ"تداول السعودية" أن الأحقية في التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 24 أغسطس 2023، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق بينما تاريخ التوزيع يوم الخميس 14 سبتمبر 2023.

وبلغت نسبة التوزيعات النقدية عن كامل عام 2022م 15% وبواقع 1.5 ريال للسهم، بينما تبلغ نسبة التوزيع عن النصف الأول من عام 2023م 10% وبما يعادل 1 ريال للسهم.