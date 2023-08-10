ارتفاع أرباح "أكوا باور" 6.3% إلى 414.4 مليون ريال بالربع الثاني

ارتفع صافي أرباح شركة أكوا باور بنسبة 6.29% في الربع الثاني من 2023 إلى نحو 414.4 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 389.9 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وقفزت أرباح "أكوا باور" بنسبة 53.6% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 269.7 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب الارتفاع في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم للربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الثاني من عام 2022 يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الدخل التشغيلي قبل خسارة انخفاض القيمة والمصاريف الأخرى.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مساهمة المشاريع القائمة والتي توقفت أعمالها في الفترة السابقة، ومساهمات من المشاريع الجديدة بما في ذلك دخل الصيانة والتشغيل ذات الصلة، والتي حققت التشغيل الأولي التجاري خلال أو بعد يونيو من عام 2022.

فيما قابل تلك الارتفاعات بشكل جزئي انخفاض في رسوم التطوير وإدارة البناء للمشاريع.

وأشارت "أكوا باور"، إلى انخفاض مصاريف الزكاة والضرائب ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الضريبة المؤجلة المستردة.

وخلال النصف الأول من 2023، ارتفع صافي أرباح "أكوا باور" بنسبة 26.29% إلى نحو 684.1 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 541.7 مليون ريال في النصف الأول من 2022.