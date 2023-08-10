ارتفاع أرباح "سيسكو" السعودية لـ21.2 مليون ريال في الربع الثاني

ارتفع صافي أرباح الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" للربع المنتهي في يوليو 2023 بنسبة 583.9% إلى 21.2 مليون ريال سعودي مقارنة بـ3.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت الأرباح 9.3% من 19.4 مليون ريال.

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كما ارتفعت الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 38% لتصل إلى 336 مليون ريال مقارنة بـ 243.4 مليون ريال في نفس الفترة العام الماضي. إلا أنها انخفضت على أساس ربعي بنسبة 22.74% من 434.9 مليون ريال.

وأشارت الشركة عبر موقع تداول أن أسباب ارتفاع الأرباح تعود إلى تحقيق نمو ملحوظ على مستوى الإيرادات (باستثناء إيرادات البناء المحاسبية) حيث ارتفعت من 213.2 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2022 إلى 261.4 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2023.

ويعود هذا الارتفاع أساساً إلى التطوّر الذي شهده قطاعي الخدمات اللوجستية والموانئ على مستوى حجم الأعمال.

كما حققت الشركة ارتفاع ملحوظ في إجمالي الربح لهذه الفترة، حيث ارتفعت من 99.7 مليون ريال سعودي إلى 135.8 مليون ريال سعودي، وكذلك ارتفاع هامش إجمالي الربح خلال الربع الثاني من السنة المالية 2023 بنسبة بلغت52.0% مقابل 46.8% تم تسجيلها في نفس الفترة من السنة المالية 2022، وذلك نظراً إلى التطوّر الذي شهدته جميع القطاعات التابعة للشركة.