الأرباح الفصلية لـ"العربية للتعهدات" تقفز 35% إلى 85 مليون ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية للشركة العربية للتعهدات الفنية بنسبة 35.42% إلى 85.04 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 62.79 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

لكن تراجع صافي الربح على أساس فصلي بنسبة 6.37% مقارنة بالربع السابق من العام الجاري الذي شهد تحقيق صافي ربح بقيمة 90.8 مليون ريال.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الارتفاع في صافي الربح يعود إلى نمو الإيرادات من العمليات المستمرة بمعدل 12% والتي قابلها انخفاض في تكلفة الإيرادات والمصروفات العمومية والإدارية بمعدل 3% و16% على التوالي وذلك بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت إيرادات الربع الثاني من العام بنسبة 11.64% إلى 294.31 مليون ريال، مقابل 263.63 في الربع المقابل من العام الماضي، بسبب نمو إيرادات قطاع الإعلانات الخارجية بمعدل 12% بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، نتيجة استمرارية العربية وريادتها في عمليات التحول الرقمي، حيث ساهم ذلك بشكل رئيسي في ارتفاع القدرة الاستيعابية لشريحة أكبر من العملاء والمعلنين نتيجة لزيادة عدد الأوجه الرقمية لتصل حتى 70% من إجمالي الأوجه الإعلانية في نهاية الربع، كما كان لدخول كل من موسم جدة والحج وعيد الأضحى الأثر على زيادة الطلب على الحملات الإعلانية.

وارتفع صافي ربح الشركة العربية للتعهدات الفنية في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 37.7% إلى 175.86مليون ريال، مقابل 127.68مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأشارت إلى أن سبب نمو الأرباح في النصف الأول من العام يعود إلى نمو إيرادات قطاعي الإعلانات الخارجية والداخلية بمعدل9% و12% على التوالي مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، كما ساهمت استمرارية العربية وريادتها في عمليات التحول الرقمي في ارتفاع القدرة الاستيعابية لشريحة أكبر من العملاء والمعلنين نتيجة لزيادة عدد الأوجه الرقمية لتصل حتى 70% من إجمالي الأوجه الإعلانية في نهاية الفترة.