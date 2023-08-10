المبيعات ترفع أرباح "كابلات الرياض" الفصلية 84.3% إلى 126.9 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح شركة مجموعة كابلات الرياض بنسبة 84.26% في الربع الثاني من 2023 إلى نحو 126.94 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 68.89 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 1.64% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 124.89 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع الأرباح الفصلية، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعات بنسبة 13.4% مقترنا بتنوّع المنتجات المبيعة.

وارتفعت قيمة مبيعات الشركة بنسبة 13.39% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 1.92 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.69 مليار ريال في الربع الثاني من 2022.

وخلال النصف الأول من 2023، ارتفع صافي أرباح "كابلات الرياض" بنسبة 64.22% إلى نحو 251.83 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 153.35 مليون ريال في النصف الأول من 2022.