انخفاض أرباح "لازوردي" الفصلية 15% لـ7 ملايين ريال

انخفض صافي أرباح شركة "لازوردي للمجوهرات" بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الثاني من 2023 بنسبة 15.2% على أساس سنوي لتصل إلى 7.2 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 8.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، انخفضت الأرباح الفصلية 38%، حيث كانت في الربع الثاني من 2023 عند 11.6 مليون ريال.

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وقالت الشركة إن انخفاض الأرباح الفصلية على أساس سنوي يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف التمويل والزكاة وضريبة الدخل.

وخلال النصف الأول من 2023 تراجعت الأرباح بنسبة 14.8% إلى 18.9 مليون ريال، مقابل 22.2 مليون ريال.

وذكرت "لازوردي" أن إجمالي إيرادات المجموعة شاملاً قيمة معدن الذهب بلغ 477.8 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2023م بزيادة قدرها 12.7% مقارنة بـ 424.0 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي. ولا تحقق المجموعة أرباحًا أو خسائر من بيع الذهب كمعدن.

وبلغت الإيرادات التشغيلية للمجموعة، والتي تمثل بشكل أفضل إيرادات المجموعة بعد استبعاد قيمة معدن الذهب، 115.3 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2023م بانخفاض قدره 1.5% مقارنة بـ 117.1 مليون ريال في نفس الربع من العام الماضي بسبب ترجمة إيرادات مصر بسعر صرف منخفض.

في المملكة العربية السعودية، انخفضت إيرادات المجموعة التشغيلية بالجملة بنسبة 8.1% عن العام الماضي، بينما نمت الإيرادات التشغيلية للبيع بالتجزئة بنسبة 10.3%، ويرجع ذلك أساسًا إلى نمو الإيرادات في المتاجر الحالية وبسبب افتتاح متاجر جديدة كجزء من خطة المجموعة لتوسيع نطاق أعمال شبكة البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية.

في مصر، ارتفعت الإيرادات التشغيلية الجملة بنسبة 62% بالجنيه المصري، لكنها انخفضت بنسبة 1.5% بعد التحويل إلى الريال بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. تواصل الشركة زيادة أسعار مبيعاتها في مصر تدريجياً لمواكبة انخفاض قيمة الجنيه.

في مصر، نمت الإيرادات التشغيلية للبيع بالتجزئة بنسبة 46.0% بالجنيه المصري بسبب ارتفاع أسعار المبيعات لمواكبة انخفاض قيمة الجنية المصري، ومع ذلك، فقد تراجعت بنسبة 12.0% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بعد التحويل إلى الريال السعودي بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري بقدر أكبر. ستواصل الشركة زيادة الأسعار للتعويض الكامل عن تأثير تخفيض قيمة الجنية المصري.

وانخفض إجمالي ربح المجموعة البالغ 70.8 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2023م بنسبة 3.9% عن نفس الربع من العام الماضي البالغ 73.7 مليون ريال بسبب انخفاض الإيرادات التشغيلية الراجع إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري، والذي من المتوقع أن يتم تعويضه باستمرار زيادة الأسعار بالجنيه المصري.

وقالت "لازوردي" إن المصاريف التشغيلية للمجموعة البالغة 52.1 مليون ريال انخفضت بنسبة 11.4% عن نفس الربع من العام الماضي البالغة 58.8 مليون ريال بسبب مبادرات التحكم في التكاليف وانخفاض قيمة الجنيه المصري.

وارتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة البالغة 18.7 مليون ريال للربع الثاني من عام 2023م بشكل كبير وبنسبة 25.5% مقارنة بـ 14.9 مليون ريال في نفس الربع من العام الماضي نتيجة لانخفاض مصاريف التشغيل.