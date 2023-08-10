تراجع أرباح "ديوا" الفصلية 20% إلى 1.93 مليار درهم

تراجعت أرباح شركة هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" في الربع الثاني من 2023، بنحو 20% إلى 1.93 مليار درهم.

وجاءت النتائج أقل بقليل من توقعات المحللين التي كانت تدور عند ملياري درهم.

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وذكرت الشركة أن إيراداتها ارتفعت بنسبة 4% إلى ما يقرب من 7.3 مليار درهم. وعزت "ديوا" تراجع الأرباح إلى ارتفاع تكاليف التمويل 73% إلى 514 مليون درهم.

وأقر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نصف سنوية نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 3.1 مليار درهم، وهو ما يوازي سياسة الحد الأدنى لتوزيع الأرباح السنوية عند 6.2 مليار درهم.