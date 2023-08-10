تراجع الأرباح الفصلية لـ "إعمار العقارية" الإماراتية 15% إلى 1.7 مليار درهم

سجلت إعمار العقارية الإماراتية، أكبر شركة عقارية مدرجة في سوق دبي، انخفاضا 15% تقريبا في صافي أرباح الربع الثاني.

وقالت إعمار إن صافي أرباحها في النصف الأول ارتفع 15%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 4.9 مليار درهم، وبلغ صافي أرباحها في الربع الأول 3.2 مليار درهم.

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فيما انخفض صافي أرباحها في الربع الثاني ليبلغ نحو 1.7 مليار درهم، وفقا لحسابات "رويترز" بناء على نتائج النصف الأول، مقارنة مع ما يزيد قليلا عن ملياري درهم قبل عام.

وتشير بيانات رفينيتيف إلى أن هذا يقل عن متوسط تقديرات المحللين لمتوسط ​​الأرباح الصافية عند 1.9 مليار درهم للربع الثاني.

ولم ترد إعمار بعد على طلب عبر البريد الإلكتروني للحصول على تفاصيل النتائج الفصلية أو التعليق على انخفاض الأرباح.

وأعلنت الشركة التي شيدت برج خليفة، أطول مبنى في العالم، عن زيادة 43 % في أرباح الربع الأول بفضل ارتفاع المبيعات.

وازدهر سوق العقارات في دبي عقب تعاف اقتصادي سريع بعد الجائحة مع تخفيف قواعد الإقامة والقواعد الاجتماعية وتدفق المهاجرين.