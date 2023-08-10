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سوق السعودية

نمو الأرباح الفصلية لـ"أسواق العثيم" 178.6% إلى 139.4 مليون ريال

حققت أرباحاً رأسمالية بلغت 96.9 مليون ريال من بيع أرض استثمارية في مدينة الرياض

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح شركة أسواق عبدالله العثيم بنسبة 178.6% في الربع الثاني من 2023 إلى نحو 139.4 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 50.04 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "أسواق العثيم" بنسبة 16.18% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 120.01 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت "أسواق العثيم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى نمو المبيعات بنسبة 7.33% من الفروع القائمة والجديدة، وتحسن هامش الربح بالإضافة إلى تحقيق أرباح من استثمار السيولة النقدية في ودائع مصرفية موافقة للشريعة الإسلامية، وذلك بالرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتسويق المصاحبة لافتتاح الفروع الجديدة وأهمها تكلفة تمويل عقود الإيجار طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 وتراجع أداء الشركات الزميلة.

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وحققت الشركة أرباحاً رأسمالية بلغت 96.9 مليون ريال بعد الزكاة من بيع أرض استثمارية في مدينة الرياض.

وخلال النصف الأول من 2023، ارتفع صافي أرباح "أسواق العثيم" بنسبة 70.89% إلى نحو 259.44 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 151.82 مليون ريال في النصف الأول من 2022.

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