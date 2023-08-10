"أرامكس" تربح 42.8 مليون درهم في النصف الأول من 2023

سجلت إيرادات شركة "أرامكس" في النصف الأول من العام الجاري 2.8 مليار درهم، بينما بلغ صافي أرباحها خلال هذه الفترة 42.8 مليون درهم.

وحافظت الشركة على هامش ربح إجمالي بنسبة 25% خلال النصف الأول والربع الثاني من العام 2023، وتمكنت من خفض المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع بنسبة 3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2023، فيما شهدت المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع العضوية- التي يستثنى منها منصة "ماي يو إس"، انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 12% خلال نفس الفترة.

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وفقا لنتائج أعمال "أرامكس" التي أعلنتها أمس، بلغت نسبة صافي الدين 2.6 ضعفًا من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، بالإضافة إلى رصيد نقدي قوي بلغ 502 مليون درهم بحلول 30 يونيو 2023 وفقا لـ"وام".

وقال عثمان الجدة، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: "نجحت أرامكس خلال النصف الأول في تسجيل أداء مالي قوي اتسم بالمرونة، على الرغم من التحديات المستمرة للبيئة الاقتصادية على مستوى العالم، وارتفاع التكلفة وانخفاض الأسعار ضمن قطاع خدمات الشحن وتراجع عدد الشحنات عالميًا والتقلبات في أسعار صرف العملات".

وأضاف: "سنواصل التركيز خلال النصف الثاني من العام الجاري على خفض التكاليف وتعزيز مستويات كفاءة النفقات التشغيلية والمصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع، حتى نتمكن من الحفاظ على مركزنا القوي على المدى الطويل".

وبلغت الأرباح الإجمالية لقطاع خدمات الشحن السريع الدولي في النصف الأول من العام الجاري 372 مليون درهم، بزيادة 1% على أساس سنوي، فيما ارتفع هامش إجمالي الربح إلى 33% مستفيدًا من منصة "ماي يو إس"، وعوامل أخرى من بينها تحسن تكلفة النقل وإجراءات تعزيز الكفاءة التشغيلية.