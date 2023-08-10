انخفاض صافي ربح "الأنصاري المالية" 10.7% في الربع الثاني إلى 130 مليون درهم

انخفض صافي ربح مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، المدرجة في سوق دبي المالي، للربع الثاني من العام الجاري بنسبة 10.7% إلى 130مليون درهم.

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس، إن انخفاض صافي الربح في الربع الثاني من العام 2023 جاء بفعل التكاليف المرتفعة وتكاليف التمويل المتزايدة نتيجة دفع فائدة بقيمة 300 مليون درهم على قرض مسحوب في ديسمبر 2022.

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وارتفعت الإيرادات التشغيلية في الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 1.2% على أساس سنوي، لتبلغ 291 مليون درهم، مدفوعةً بنمو ملحوظ في خدمات الأوراق النقدية ونظام حماية الأجور والخدمات الأخرى. كما ننوه بانخفاض طفيف في الدخل من أعمال التحويلات المالية.

وبلغ الربح الصافي في النصف الأول من العام الجاري 263 مليون درهم، متراجعا بنسبة 2.5% مقارنة بالنصف الأول من العام 2022، كما شهد الدخل الصافي تراجعاً بسبب انخفاض هوامش أعمال التحويلات المالية، والتكاليف المرتفعة، إضافة إلى الزيادة في تكاليف التمويل المرتبطة بسداد فائدة قرض مسحوب في ديسمبر 2022.

ارتفع الدخل التشغيلي للنصف الأول من السنة المالية 2023 بنسبة 5% على أساس سنوي، ليصل إلى 578 مليون درهم، مدعوماً بزيادة نسبتها 10.7% على أساس سنوي في إجمالي عدد المعاملات.

وأكد مجلس إدارة الشركة التزامه بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين لا تقل عن 600 مليون درهم للسنة المالية 2023، كما تم الإعلان عنها خلال الاكتتاب العام، على أن يتم دفعها بشكل نصف سنوي حيث توزع الدفعة الأولى خلال أكتوبر 2023 والدفعة الثانية في أبريل 2024.