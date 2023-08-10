"تابستري" الأميركية تستحوذ على "كابري" مقابل 8.5 مليار دولار

أعلنت شركة تابستري، الشركة الأم للعلامة التجارية كوتش المتخصصة في بيع حقائب اليد الفاخرة والإكسسوارات الفاخرة، شراء عدد من علامات الأزياء المهمة بينها مايكل كورس وفيرساتشي وجيمي تشو وكابري هولدينغز.

من المتوقع أن تضع الصفقة التي تبلغ قيمتها 8.5 مليار دولار تقريبا شركة تابستري في وضع أفضل لمواجهة منافسيها الأوروبيين الكبار في مجال الموضة.

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تسعى بيوت الأزياء الأميركية للاستحواذ على شركات قوية في أوروبا مثل إل في إم إتش وكيرينغ.

ذكرت شركة تابستري، التي تضم علامتها التجارية أيضا كيت سبيد وستيوارت ويتسمان، في بيانها اليوم الخميس إن الشركة المندمجة حققت مبيعات سنوية عالمية تزيد عن 12 مليار دولار ولها حضور في أكثر من 75 دولة.

سيحصل مساهمو شركة كابري هولدنغز على 57.00 دولارا أميركيا مقابل السهم الواحد نقدا.

توصلت مجموعة كيرينغ الفرنسية الفاخرة إلى صفقة في يوليو/تموز لشراء حصة 30% في دار الأزياء الإيطالية فالنتينو مقابل 1.7 مليار يورو من شركة الاستثمار القطرية مايهولا. وبموجب الاتفاقية، تحظى كيرينغ، التي تمتلك علامة غوتشي، خيار شراء 100% من علامة فالنتينو في موعد أقصاه 2028.

سعت كيرينغ أيضا إلى شراء علامة توم فورد، لكن شركة صناعة مستحضرات التجميل إيسته لودور تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع شركة صناعة السلع الفاخرة.

في غضون ذلك، اشترت إل في إم إتش شركة المجوهرات الشهيرة تيفاني عام 2021 بعد شد وجذب بين الشركتين حول الاتفاقية.

وافق مجلسا إدارة تابستري وكابري على الصفقة التي يتوقع أن تنتهي العام المقبل. ولا تزال يحتاج إلى موافقة من مساهمي كابري.