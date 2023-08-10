"ديزني" تتجه لخفض التكاليف بأكثر من 5.5 مليار دولار

أعلنت شركة "والت ديزني" عن تسجيل إيرادات فصلية دون توقعات وول ستريت، لكنها قالت إنها ماضية في خفض التكاليف بأكثر من 5.5 مليار دولار تعهدت به للمستثمرين في فبراير/شباط.

وقالت المجموعة الترفيهية، التي حققت أرباحا فصلية دون التوقعات، إن عدد المشتركين في "ديزني+" في الولايات المتحدة جاء أقل بفارق طفيف عن توقعات المحللين، ووفقاً لـ"رويترز".

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فقد سجلت ديزني إيرادات بلغت 22.33 مليار دولار في الربع المنتهي في الأول من يوليو/تموز، بزيادة 4% عن العام الماضي ولكن أقل من متوسط ​​تقديرات وول ستريت بإيرادات عند 22.5 مليار دولار، وفقا لـ"رفينيتيف".

وحققت أرباحا للسهم الواحد قدرها 1.03 دولار متجاوزة توقعات وول ستريت بربحية 95 سنتا للسهم.

وأضافت الشركة 800 ألف مشترك إلى "ديزني+"، وهو ما يقل بمئة ألف عن تقديرات المحللين.