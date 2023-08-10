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ديزني (فرانس برس)
ديزني (أرشيف - فرانس برس)
شركات

"ديزني" تتجه لخفض التكاليف بأكثر من 5.5 مليار دولار

بعد إيرادات فصلية ضعيفة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "والت ديزني" عن تسجيل إيرادات فصلية دون توقعات وول ستريت، لكنها قالت إنها ماضية في خفض التكاليف بأكثر من 5.5 مليار دولار تعهدت به للمستثمرين في فبراير/شباط.

وقالت المجموعة الترفيهية، التي حققت أرباحا فصلية دون التوقعات، إن عدد المشتركين في "ديزني+" في الولايات المتحدة جاء أقل بفارق طفيف عن توقعات المحللين، ووفقاً لـ"رويترز".

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فقد سجلت ديزني إيرادات بلغت 22.33 مليار دولار في الربع المنتهي في الأول من يوليو/تموز، بزيادة 4% عن العام الماضي ولكن أقل من متوسط ​​تقديرات وول ستريت بإيرادات عند 22.5 مليار دولار، وفقا لـ"رفينيتيف".

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وحققت أرباحا للسهم الواحد قدرها 1.03 دولار متجاوزة توقعات وول ستريت بربحية 95 سنتا للسهم.

وأضافت الشركة 800 ألف مشترك إلى "ديزني+"، وهو ما يقل بمئة ألف عن تقديرات المحللين.

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