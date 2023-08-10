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"ميتا" تضيف خصائص جديدة لـ"ثريدز" بعد مغادرة أكثر من نصف مستخدميه

تخطى عدد المشتركين في التطبيق 100 مليون في غضون خمسة أيام

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز، مارك زوكربيرغ، يوم الأربعاء، إن تطبيق ثريدز التابع للشركة سيشهد إضافة خصائص جديدة مثل إمكانية مشاركة المنشورات عبر رسائل إنستغرام، وسط مساع للاحتفاظ بمستخدمي التطبيق الجديد.

وفقد ثريدز، الذي ينافس منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر، أكثر من نصف مستخدميه في الأسابيع التي أعقبت إطلاقه الصاخب. وتخطى عدد المشتركين في التطبيق 100 مليون في غضون خمسة أيام من إطلاقه في أوائل يوليو/تموز.

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وقال مسؤول الإنتاج كريس كوكس في اجتماع في يوليو/تموز استمعت رويترز لتسجيل صوتي له إن ميتا تنظر في إضافة المزيد من وسائل إعادة جذب المستخدمين مثل "التأكد من ظهور (منشورات) ثريدز المهمة في أثناء المرور على صفحة "إنستغرام"، نقلاً عن وكالة أنباء "رويترز".‭‭

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وقال زوكربيرغ في منشور، إن التحديثات الجديدة ستتضمن كذلك زرا يُسهل الإشارة إلى حساب شخص ما في ثريدز.

وتتطلع الشركة كذلك إلى إضافة إمكانية البحث وإتاحة نسخة على الإنترنت لتطبيق ثريدز في الأسابيع المقبلة.

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