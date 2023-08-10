127.6 مليون دولار تمويلات من "أبوظبي الإسلامي" لصفقات عقارية فى دولة أوروبية

واصل مصرف أبوظبي الإسلامي، تنمية محفظته للتمويل العقاري التجاري في المملكة المتحدة، بأصول تمويلية جديدة تزيد قيمتها عن 100 مليون جنيه إسترليني أو يعادل 127.57 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وتم توقيع عدة صفقات تمويلية تشمل توفير التمويل المنظّم لعدد 343 وحدة سكنية مشتركة في منطقة نورث أكتون في غرب لندن، وفندق يحتوي على 400 غرفة في محيط مطار جاتويك، ومبنى مكاتب من الفئة الأولى بمساحة 133 ألف قدم مربعة في منطقة غيلدفورد، ومبنى مكاتب لمقرات وطنية رئيسية على مساحة مساحة 153 ألف قدم مربعة بمنطقة نيوبورت في ويلز.

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وقد شهد سوق العقارات التجارية في المملكة المتحدة تصحيحًا كبيرًا على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، فيما يخص قيم رأس المال، وذلك بسبب ارتفاع قيمة المعدلات، وقد أثر ذلك على النشاط الاستثماري وبخاصة في ظل الطلب القوي من المستثمرين على القطاعات السكنية، لا سيما في الأماكن عالية الجودة لإقامة الطلبة، وعقارات التأجير، والتي تحقق نتائج إيجابية وفقًا للمعايير، وتحفز نمو الدخل من الإيجارات بشكل كبير وفقا لـ"وام".

وبسجله في مجال تقديم حلول التمويل العقاري المصممة بحسب طلب المتعاملين في المملكة المتحدة، وهي الحلول التي تتميز بتنافسيتها وتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، نجح أبوظبي الإسلامي في إبرام صفقات تمويل كبيرة تزيد قيمتها عن 3 مليارات درهم (650 مليون جنيه إسترليني) خلال السنوات الخمس الماضية.

ويقدم فريق المصرف في لندن الدعم التمويلي والخدمات الاستشارية للمتعاملين من دول مجلس التعاون الخليجي الباحثين عن استثمارات عقارية تجارية وسكنية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وبحسب مؤسسة "كابيتال إكونوميكس"، فقد شهد متوسط قيم رأس المال انخفاضًا بنسبة 12.6% خلال العام 2022، وعلى الرغم من ذلك، فما يزال قطاع تمويل العقارات التجارية نشطًا، وفي أبريل 2023، وصل صافي تمويل العقارات التجارية في المملكة المتحدة (بما في ذلك المشاريع) إلى 1.2 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 137% على أساس شهري، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2021، وذلك بحسب بيانات بنك إنجلترا.