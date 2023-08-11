انخفاض أرباح "سالك" الإماراتية 31% لـ272.7 مليون درهم بالربع الثاني
ارتفعت إيرادات الربع الثاني إلى 517 مليون درهم
تراجعت الأرباح الفصلية لشركة سالك الإماراتية بنسبة 30.7% إلى 272.7 مليون درهم مقابل 393.6 مليون درهم في الربع الثاني من 2022.
وخلال الربع الثاني من 2023 سجلت "سالك" 113.8 مليون رحلة مولدة للإيرادات، بينما بلغت إيرادات استخدام نظام التعرفة المرورية 455 مليون درهم، وارتفعت إيرادات استخدام النظام، والتي تمثل 88% من إجمالي الإيرادات بنسبة 13.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو أعلى مستوى منذ أن أطلقت "سالك" عملياتها في عام 2007، وفقا لبيان الشركة.
وارتفعت إيرادات الربع الثاني من 2023 بنسبة 13.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 517 مليون درهم، وذلك بفضل زيادة بنسبة 13.8% في الإيرادات من رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية.
وخلال النصف الأول من 2023 ارتفعت الإيرادات بنسبة 9.7% مقارنة بذات الفترة من العام السابق لتفوق 1.0 مليار درهم نتجت بشكل أساسي من نمو في رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية بنسبة 10.7%.
ووافق مجلس إدارة "سالك" على توزيع أرباح بقيمة 548 مليون درهم النصف الأول من 2023، (بواقع 7.3 فلس للسهم) وهو ما يمثل كامل صافي ربح الشركة عن النصف الأول من 2023، وذلك بعد الحصول على تفويض من المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في أبريل 2023 لمجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأن توزيعات الأرباح التي تغطي نتائج النصف الأول من كل عام.
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