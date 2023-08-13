أرباح "مكة للإنشاء" تقفز 66% إلى 123 مليون ريال في الربع الثاني

ارتفع صافي أرباح شركة مكة للإنشاء والتعمير "مكة للإنشاء" بنسبة 66.22% إلى 123 مليون ريال في الربع الثاني من 2023 مقارنة بنحو 74 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "مكة للإنشاء" بنسبة 89.2% مقارنة بصافي ربح نحو 65 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023.

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وقالت "مكة للإنشاء" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الزيادة في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود للارتفاع في إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة وزيادة أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين.

كما زادت إيرادات المركز التجاري وأيضًا لاشتمال الربع الحالي على 21 يوما من شهر رمضان، في حين أن الربع المماثل من العام السابق كان يشتمل فقط على شهر رمضان (بسبب تغيير السنة المالية من الهجري إلى الميلادي)، والتى تكون في تلك المواسم نسب الإشغال بالفندق والأبراج وزوار المركز التجاري أكثر من باقي الشهور.