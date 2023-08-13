اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المرأة وظائف أعمال
وظائف - أعمال
شركات

غالبية شركات هذه الدولة "تتحسر" على قرار عودة الموظفين إلى المكتب!

%80 من الرؤساء التنفيذيين

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

يتحسر 80% من الرؤساء التنفيذيين على قرار عودة الموظفين إلى المكتب، بعد 3 سنوات تقريبا من العمل عن بعد.

وبحسب شبكة "CNBC" الأميركية، يعتبر المسؤولون أنهم كانوا سيتعاملون مع الأمر بشكل مختلف إذا كان لديهم فهم أفضل لمتطابات الموظفين، وفقًا لبحث جديد من "Envoy"، والذي اطلعت عليه "العربية.نت".

مادة اعلانية

وتشير الدراسة لمقابلات مع أكثر من ألف من المديرين التنفيذيين للشركات الأميركية، الذين يعملون بشكل شخصي ليوم واحد على الأقل في الأسبوع.

الاقتصاد البريطاني يسجل أعلى نمو فصلي منذ مطلع 2022 غداء عمل اقتصاد بريطانيا الاقتصاد البريطاني يسجل أعلى نمو فصلي منذ مطلع 2022

اعتبارًا من يوليو، عاد 59% من الموظفين بدوام كامل إلى المكتب، بينما يعمل 29% منهم ضمن منهج "هجين" أي 50% فقط في المكتب. بينما 12% يعملون بالكامل من المنزل، وفقًا لبيانات جديدة من "WFH Research".

ولا تزال نصف المكاتب ممتلئة فقط مقارنة بما قبل انتشار الوباء.

في مدينة نيويورك، تبلغ تكلفة المساحات المكتبية، في المتوسط، حوالي 16 ألف دولار سنويًا لكل موظف، وفقًا لتقارير "نيويورك تايمز".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الإكوادور تنقل زعيم أقوى العصابات الإجرامية في البلاد إلى سجن شديد الحراسة الإكوادور تنقل زعيم أقوى العصابات الإجرامية في البلاد إلى سجن شديد الحراسة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط