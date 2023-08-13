غالبية شركات هذه الدولة "تتحسر" على قرار عودة الموظفين إلى المكتب!

يتحسر 80% من الرؤساء التنفيذيين على قرار عودة الموظفين إلى المكتب، بعد 3 سنوات تقريبا من العمل عن بعد.

وبحسب شبكة "CNBC" الأميركية، يعتبر المسؤولون أنهم كانوا سيتعاملون مع الأمر بشكل مختلف إذا كان لديهم فهم أفضل لمتطابات الموظفين، وفقًا لبحث جديد من "Envoy"، والذي اطلعت عليه "العربية.نت".

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وتشير الدراسة لمقابلات مع أكثر من ألف من المديرين التنفيذيين للشركات الأميركية، الذين يعملون بشكل شخصي ليوم واحد على الأقل في الأسبوع.

اعتبارًا من يوليو، عاد 59% من الموظفين بدوام كامل إلى المكتب، بينما يعمل 29% منهم ضمن منهج "هجين" أي 50% فقط في المكتب. بينما 12% يعملون بالكامل من المنزل، وفقًا لبيانات جديدة من "WFH Research".

ولا تزال نصف المكاتب ممتلئة فقط مقارنة بما قبل انتشار الوباء.

في مدينة نيويورك، تبلغ تكلفة المساحات المكتبية، في المتوسط، حوالي 16 ألف دولار سنويًا لكل موظف، وفقًا لتقارير "نيويورك تايمز".