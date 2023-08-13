ارتفاع أرباح "الإعادة السعودية" بالربع الثاني إلى 66 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين "الإعادة السعودية" ارتفاع أرباحها قبل الزكاة في الربع الثاني من 2023، بنسبة 1132%، إلى 66 مليون ريال، مقابل 5.4 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2022.

وعلى أساس فصل ارتفعت الأرباح بنسبة 314%، حيث كانت في الربع السابق 15.9 مليون ريال.

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وارتفعت أرباح "الإعادة السعودية" قبل الزكاة خلال النصف الأول من 2023، بنسبة 134.8%، إلى 81.9 مليون ريال، مقابل 34.8 مليون ريال، في النصف الأول من 2022.

وقالت الشركة إنها قامت بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17(عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية) وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية اعتباراً من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي والذي أدى إلى تغيير جوهري في طريقة عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من عام 2023 فصاعداً مع إعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقاً للمعايير الجديدة. بالإضافة إلى أن التغيرات في الاعتراف بالإيرادات والمصاريف قد أثرت في النتائج المالية.

وعن سبب ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة والضريبة في الربع الأول قالت "الإعادة السعودية"، إنه يعود لارتفاع نتائح خدمات إعادة التأمين بنسبة 384% خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وحققت الشركة صافي إيرادات استثمار بقيمة 15.3 مليون ريال مقابل صافي خسارة 9 مليون ريال للربع المماثل نتيجة إعادة توزيع الاستثمارات وارتفاع سعر الفائدة

وقالت "الإعادة السعودية" إن أرباح شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية ارتفعت بنسبة 731% حيث بلغت 21.3 مليون ريال مقابل 2.6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق