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بورصة الكويت

ارتفاع الأرباح الفصلية لـ"كيبكو" الكويتية 133% إلى 5.24 مليون دينار

الإيرادات ارتفعت 67% إلى 280 مليون دينار

دبي - العربية.نت
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قفزت الأرباح الفصلية لشركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" بـ133% إلى 5.24 مليون دينار.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى النتائج الإيجابية في الأنشطة المصرفية الأجنبية والقطاع الغذائي والخدمات اللوجستية.

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كما ارتفعت الإيرادات الفصلية بـ67% إلى أكثر من 280 مليون دينار.

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