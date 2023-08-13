بورصة الكويت
ارتفاع الأرباح الفصلية لـ"كيبكو" الكويتية 133% إلى 5.24 مليون دينار
الإيرادات ارتفعت 67% إلى 280 مليون دينار
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قفزت الأرباح الفصلية لشركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" بـ133% إلى 5.24 مليون دينار.
وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى النتائج الإيجابية في الأنشطة المصرفية الأجنبية والقطاع الغذائي والخدمات اللوجستية.
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كما ارتفعت الإيرادات الفصلية بـ67% إلى أكثر من 280 مليون دينار.
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