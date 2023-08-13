الأرباح الفصلية لـ"التنمية الغذائية" تهبط 62% إلى 11.4 مليون ريال

انخفض صافي ربح شركة التنمية الغذائية "تنمية" بنسبة 62.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري إلى 11.4 مليون ريال، مقابل 30.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2022.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 45.7% في الربع الثاني، قياسا على أرباح 21 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تدول السعودية"، اليوم الأحد، إنها سجلت ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 14.3% لتصل إلى 498.7 مليون ريال، تماشياً مع النمو المستمر لجميع المنتجات والخدمات.

وكان نمو الإيرادات مدفوعاً بشكل رئيسي بانتعاش مبيعات الدواجن الطازجة، حيث بلغت 419.7 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 10.3%، فيما واصلت الشركة التوسع في طاقتها الإنتاجية والتوزيعية خلال الربع الثاني.

وعلى الرغم من ارتفاع الإيرادات، انخفض صافي الربح متأثراً بشكل كبير بكلٍ من انخفاض الأسعار في السوق وانخفاض الدعم، وزيادة الطاقة الإنتاجية، لتتخطى الارتفاع في حجم المبيعات خلال هذا الربع. وزادت مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية، حيث واصلت التنمية التركيز على زيادة انتشارها في السوق من خلال التوسع السريع لشبكة التوزيع الخاصة بها، بما في ذلك لعمليات الامتيازات التجارية الغذائية.