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اقتصاد مصر

الأرباح نصف السنوية لـ"طلعت مصطفى" المصرية تقفز 40% إلى 1.5 مليار جنيه

بدعم نمو الإيرادات

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأرباح نصف السنوية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بـ40% إلى 1.5 مليار جنيه مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن ارتفاع الأرباح جاء بدعم من نمو الإيرادات بـ46% إلى 7.09 مليار جنيه.

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وشهدت مبيعات المجموعة تحقيق رقم قياسي في النصف الأول بأكثر من 51 مليار جنيه.

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