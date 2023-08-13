تراجع أرباح"جازادكو" 53.7% في الربع الثاني إلى 11.4مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة جازان للطاقة والتنمية"جازادكو" خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 53.75% إلى 11.4مليون ريال مقابل 24.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس فصلي، نمت أرباح الشركة بنسبة 539.43% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام والذي شهد تحقيق أرباح بلغت 1.78مليون ريال.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، يعود إلى تحقيق أرباح ناتجة عن بيع أصل ثابت (أرض بمنطقة خبت الفلق بجازان) وبصافي ربح قيمته 31 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق والذي بدوره أدى الى الانخفاض في مقارنة صافي الربح للربع المماثل من العام السابق بالرغم من الارتفاع في الايرادات بنسبة 54% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وسجلت إيرادات الشركة في الربع الثاني نمو بنسبة 53.8 % إلى 27.45 مليون ريال مقابل 17.8 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وتراجع صافي ربح الشركة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 53.47% إلى 13.18 مليون ريال مقابل 28.33 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.