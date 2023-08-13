تراجع الأرباح الفصلية لـ"طيبة للاستثمار" 20% إلى 27.5 مليون ريال

تراجع صافي ربح شركة طيبة للإستثمار بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني بنسبة 20% إلى 27.56 مليون ريال مقابل 34.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، كما سجل تراجعا بنسبة 55.6% على أساس ربع سوي عند مقارنته بربح الربع الأول من العام الجاري والذي بلغ 62.06 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان اليوم لـ"تداول السعودية" إن إيرادات الربع الثاني من العام الجاري نمت بنسبة 61.6% على أساس سنوي إلى 131.18 مليون ريال، مقابل 81.17 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

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وعزت الشركة انخفاض صافي الربح في الربع الثاني إلى صافي الخسائر المحققة نتيجة لتخارجها من أحد الاستثمارات في شركة تابعة سبق تصنيفها خلال عام 2022م كموجودات بغرض البيع.

وقفز صافي ربح الشركة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 63.44 %، إلى 89.6 مليون ريال، مقابل 54.8 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن الارتفاع في صافي الربح خلال النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى زيادة نسب الإشغال والإيرادات، نتيجة لتعافي الأنشطة الرئيسية لطيبة من آثار الجائحة ورفع القيود.