تراجع الأرباح الفصلية لـ"فيبكو" 93% إلى 60 ألف ريال

تراجعت أرباح شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 93.33% إلى 0.06 مليون ريال، مقابل 0.9 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي، وعلى أساس فصلي تراجعت الأرباح بنسبة 95%، مقارنة بأرباح الربع الأول من العام الجاري والتي بلغت 1.2 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إيرادات الربع الثاني تراجعت بنسبة 35.6% إلى 45.9 مليون ريال، مقابل 71.3 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

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وأشارت "فيبكو" إلي انخفاض مجمل الربح نتيجة تراجع المبيعات بسبب نقص الكميات المباعة وفقاً للطبيعة الموسمية للمبيعات حيث حل شهر رمضان المبارك بالإضافة إلى إجازتي عيد الفطر وعيد الأضحى ضمن فترة الربع الثاني من العام المالي 2023م.

كما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية نتيجة إلى تسوية مصروفات الطرح المدفوعة للمستشار المالي بشأن زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق الأولوية.

وانخفضت الإيرادات الأخرى نتيجة لحصول الشركة على مبالغ الدعم المستحقة من مبادرة (استرداد) الصادرة عن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال فترة الربع الثاني من العام المالي 2022م.

و ذكرت أن هذه النتائج جاءت بالرغم من انخفاض مصاريف البيع والتسويق نتيجة لانخفاض مصاريف الشحن بسبب نقص الكميات المباعة ، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التوظيف خلال الربع الثاني بعد هيكلة بعض الوظائف.

كما انخفض مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة تماشياً مع المعيار الدولي رقم 9.

وتراجعت صافي رح الشركة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 7.69% إلى 1.2 مليون ريال مقابل 1.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بسبب ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية نتيجة إلى تسوية مصروفات الطرح المدفوعة للمستشار المالي بشأن زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق الأولوية.

كما انخفض الربح من الأصول المالية المقتناة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، وتراجعت الإيرادات الأخرى نتيجة لحصول الشركة على مبالغ الدعم المستحقة من مبادرة (استرداد) الصادرة عن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال فترة النصف الأول من العام المالي 2022م.