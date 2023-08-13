خسائر "أيان" ترتفع 254% إلى 41 مليون ريال في الربع الثاني
بضغط ارتفاع تكلفة الإيرادات وزيادة المصروفات
ارتفعت خسائر شركة أيان للاستثمار، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 254% في الربع الثاني من العام الجاري، لتسجل 41.26 مليون ريال، مقارنة بنحو 11.64 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.
وزادت خسائر الشركة بنسبة 11.68% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بخسائر 46.7 مليون ريال في الربع الأول السابق.
وقالت أيان للاستثمار في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب ارتفاع خسائر الربع الحالي مقارنة بخسائر الربع المماثل من العام السابق يرجع إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات كنسبة إلى الإيرادات، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وكذلك مصاريف البيع والتسويق.
كما ارتفعت تكاليف التمويل، فيما انخفضت الحصة من أرباح شركات زميلة.
وأشارت الشركة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى وكذلك عدم تحقيق أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
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