"أسمنت الجوف" تحقق 20 مليون ريال أرباحا في الربع الثاني من 2023

حققت شركة أسمنت الجوف صافي ربح بعد الزكاة والضرائب في الربع الثاني من العام الجاري بلغ 20.14 مليون ريال، مقابل صافي خسائر 1.73 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وتراجع صافي الربح على أساس ربع سنوي بنسبة 14.19%،مقارنة بالربع السابق الذي شهد تحقيق صافي ربح بلغ 23.47 مليون ريال.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن سبب تحقيق صافي ربح خلال الربع الثاني مقارنة مع تحقيق صافي خسارة خلال الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات وارتفاع متوسط سعر البيع إضافة الى انخفاض تكلفة المبيعات، على الرغم من ارتفاع مصاريف التمويل نتيجة ارتفاع معدل فائدة التمويل (السايبور) مقارنة بما كان عليه في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى جانب آخر تضاعفت الأرباح نصف السنوية للشركة بنحو 23 مرة أو بنسبة 2299% إلى 43.6 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري مقابل 1.8 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي، نتيجة ارتفاع كمية وقيمة المبيعات وارتفاع متوسط سعر البيع إضافة الى انخفاض تكلفة المبيعات، على الرغم من ارتفاع مصاريف التمويل نتيجة ارتفاع معدل فائدة التمويل (السايبور) مقارنة بما كان عليه في الفترة المماثلة من العام السابق.