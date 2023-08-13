"ديوا" تختار "مصدر" لتنفيذ مشروع بـ 1.5 مليارد دولار

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الأحد، إن هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" اختارت شركة "مصدر" الإماراتية، باعتبارها "المتناقص الأفضل"، لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية باستثمارات تصل إلى 5.51 مليار درهم (1.5 مليار دولار).

ونقل بيان من مكتب دبي الإعلامي عن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، القول إن قدرة المرحلة السادسة من المجمع تبلغ 1800 ميجاوات، مضيفا أن المشروع سيكون بنظام المنتج المستقل للطاقة وسيتم تشغيله على مراحل بدءا من الربع الأخير من 2024.

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وأضاف الطاير "سيتم قريبا توقيع وثائق المشروع، واتفاقية شراء الطاقة والإغلاق المالي. وتصل القدرة إنتاجية الحالية للمجمع إلى 2427 ميجاوات، تمثل 16.3% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي، وستصل هذه النسبة إلى 24% عام 2026 مع استكمال المرحلة السادسة والمراحل قيد التنفيذ من المجمع"، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".

وذكر البيان أن "ديوا" تمكنت من الحصول على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6215 سنت أميركي للكيلووات ساعة للمرحلة السادسة.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن المناقصة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وتلقت 23 طلب تأهيل من مطورين عالميين لتنفيذ المشروع.