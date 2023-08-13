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سوق السعودية

"نماء للكيماويات" تتكبد 26.3 مليون ريال خسائر في الربع الثاني

بسبب التراجع الحاد لمتوسط أسعار بيع المنتجات

دبي - العربية.نت
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تكبدت شركة نماء للكيماويات خسائر بقيمة 26.3 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الثاني مقابل صافي ربح 26.67 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، وعلى أساس فصلي ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 40% مقارنة بصافي خسارة 18.8 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن سبب تحقيق صافي خسارة خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، هو انخفاض الإيرادات بنسبة 20% بسبب التراجع الحاد لمتوسط أسعار بيع المنتجات نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية رغم زيادة الكميات المباعة خلال الفترة بنسبة 38% بينما انخفضت مصاريف البيع والتسويق بسبب انخفاض تكلفة الشحن مقارنة بعام الماضي، وزيادة تكاليف التمويل بقيمة 242 ألف ريال بعد ارتفاع أسعار الفائدة.

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وأشارت الشركة إلى تحسن الإيرادات الأخرى بسبب انخفاض خسائر العملات الأجنبية.

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وسجلت الشركة صافي خسارة بقيمة 45.15 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 60 مليون ريال صافي ربح خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعزت الشركة تحقيق صافي خسارة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى،انخفاض الإيرادات بنسبة 22% بسبب التراجع الحاد لمتوسط أسعار بيع المنتجات نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية وذلك رغم زيادة الكميات المباعة خلال الفترة بنسبة 23% بينما انخفضت مصاريف البيع والتسويق بسبب تراجع تكلفة الشحن مقارنة بعام الماضي،كما ارتفعت تكاليف التمويل بقيمة 163 ألف ريال بعد ارتفاع أسعار الفائدة.

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