ارتفاع أرباح "دار الأركان" 58.2% إلى 146.5 مليون ريال في الربع الثاني

ارتفع صافي أرباح شركة دار الأركان للتطوير العقاري "دار الأركان" بنسبة 58.22% في الربع الثاني من 2023، إلى 146.48 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح بـ 92.58 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح "دار الأركان" في الربع الثاني من 2023 بنسبة 24.53% مقارنة بصافي ربح نحو 117.63 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وأرجعت "دار الأركان" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، ارتفاع الأرباح في الربع الثاني من 2023، على أساس سنوي، إلى ارتفاع مبيعات العقارات.

وقالت الشركة إن ارتفاع أعباء التمويل، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى غير التشغيلية المحققة من المرابحات الإسلامية، قد تم تعويضه بانخفاض مصاريف التشغيل، وارتفاع إيرادات التأجير بالإضافة الى ارتفاع إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة وكان له الأثر على صافي الربح.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 21.87% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 826.23 مليون ريال، مقابل 677.95 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وتراجعت أرباح الشركة في النصف الأول من 2023، بنسبة 15.78% إلى 264.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح بقيمة 313.6 مليون ريال في النصف المقارن قبل عام.