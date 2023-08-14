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نفوذ للمنتجات الغذائية
نفوذ للمنتجات الغذائية
سوق السعودية

ارتفاع صافي ربح "نفوذ" 43.5% في النصف الأول إلى 22 مليون ريال

بسبب التوسعات وزيادة الفروع

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي ربح شركة نفوذ للمنتجات الغذائية في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 43.46%، إلى 22.05 مليون ريال، مقابل 15.37 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن إيرادات النصف الأول من العام الجاري بلغت 155.6 مليون ريال،مقابل 135.7 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي وبارتفاع نسبته 14.66%، ويرجع ذلك بسبب رئيسي إلى زيادة عدد الفروع والتوسعات التي قامت بها الشركة خلال الفترة الماضية.

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أشارت إلي زيادة إجمالي ربح الشركة ليصل إلى 91.5 مليون ريال مقابل 72.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي وذلك بارتفاع 19 مليون ريال ونسبته 26.55%، ويعود بشكل رئيسي إلى مراجعة تكلفة الإنتاج وإعادة التفاوض مع موردي الشركة، بالإضافة إلى زيادة العمليات الآلية داخل المعامل وتوحيدها، علاوة على منح حقوق الامتياز التجاري لبعض مناطق المملكة.

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وعزت نمو صافي الربح إلى زيادة عدد الفروع والتوسعات التي نفذتها الشركة بالإضافة إلى تقليل تكلفة الإنتاج والاستخدام الأمثل لموارد الشركة.

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