اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سوق أبوظبي

انخفاض أرباح "طاقة" الإماراتية 17% إلى 1.92 مليار درهم في الربع الثاني

أقرت توزع أرباح بواقع 0.65 فلسا لكل سهم عن الربع الثاني

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة "طاقة" الإماراتية بـ 17% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لتسجل 1.92 مليار درهم في الربع الثاني من 2023.

وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين عند 2.2 مليار درهم.

مادة اعلانية

وعزت الشركة تراجع الأرباح نتيجة ارتفاع النفقات التشغيلية 16%، مع العلم أن الإيرادات ارتفعت بـ 5% إلى 13.6 مليار درهم.

وأقر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.65 فلس لكل سهم عن الربع الثاني من العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ترمب يرفض صفقة للإقرار بالذنب: الاتهامات مزيفة من تدبير بايدن ترمب يرفض صفقة للإقرار بالذنب: الاتهامات مزيفة من تدبير بايدن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط