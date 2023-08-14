انخفاض أرباح "طاقة" الإماراتية 17% إلى 1.92 مليار درهم في الربع الثاني

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة "طاقة" الإماراتية بـ 17% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لتسجل 1.92 مليار درهم في الربع الثاني من 2023.

وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين عند 2.2 مليار درهم.

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وعزت الشركة تراجع الأرباح نتيجة ارتفاع النفقات التشغيلية 16%، مع العلم أن الإيرادات ارتفعت بـ 5% إلى 13.6 مليار درهم.

وأقر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.65 فلس لكل سهم عن الربع الثاني من العام.