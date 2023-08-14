خسائر "العبداللطيف" تقفز 472.75% لـ 19.76 مليون ريال في الربع الثاني

ارتفع صافي خسائر شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي "العبداللطيف" بنسبة 472.75% في الربع الثاني من 2023، إلى 19.76 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل خسائر بـ 3.45 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، تراجعت خسائر "العبداللطيف" في الربع الثاني من 2023 بنسبة 1.2% مقارنة بصافي خسائر بنحو 20 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وأرجعت "العبداللطيف" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، ارتفاع الخسائر في الربع الثاني من 2023، على أساس سنوي، إلى الانخفاض في قيمة المبيعات، وارتفاع تكلفة المبيعات منسوبة إلى المبيعات، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى، وزيادة المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف التمويل.

وارتفعت خسائر الشركة في النصف الأول من 2023، بنسبة 155.53% إلى 39.76 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي خسائر بقيمة 15.56 مليون ريال في النصف المقارن قبل عام.