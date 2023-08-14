"الحفر العربية" تعلن تمديد عقود مع "أرامكو" السعودية بقيمة 3 مليارات ريال

أعلنت شركة الحفر العربية، عن قرار شركة أرامكو السعودية بتمديد عدة عقود معها والتي كان من المقرر أن تنتهي خلال هذا العام، حيث تم التمديد لفترات تتراوح من 3 إلى 10 سنوات.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة العقود تصل إلى 3 مليار ريال (غير شامل لضريبة القيمة المضافة).

مادة اعلانية

وأضافت شركة الحفر العربية أنها ستستمر في توفير عدة منصات حفرية وبحرية بكامل طاقمها ومعداتها المصاحبة للقيام بعمليات حفر الآبار في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت أنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد في الربع الثالث من السنة المالية 2023م.