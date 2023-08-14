"الزامل للصناعة" تسجل 184 مليون ريال خسائر في الربع الثاني

أعلنت شركة الزامل للاستثمار الصناعي تسجيل خسائر فصلية بعد الزكاة والضريبة، في الربع الثاني من 2023، بلغت قيمتها 184 مليون ريال، مقابل 28.9 مليون ريال، في الربع الثاني من 2022، بزيادة في قيمة الخسائر 534.9%.

وعلى أساس فصلي ارتفعت الخسائر 1232%، حيث كانت في الربع السابق 13.8 مليون ريال.

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وبلغت خسائر "الزامل للصناعة" في النصف الأول من 2023، نحو 197.9 مليون ريال، مقابل 80.9 مليون ريال، في النصف الأول من 2022، بزيادة نسبتها 144.6%.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الخسارة في الربع الحالي إلى تجنيب مخصصات استثنائية بمبلغ 162.8 مليون ريال للمخزون التالف بسبب الحريق الذي وقع في 3 مارس 2023م.

كما ارتفعت تكاليف التمويل بمبلغ 21.95 مليون ريال، ومخصصات الزكاة والضريبة بمبلغ 8 ملايين ريال.

وبلغت قيمة مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 13 مليون ريال.

وقالت "الزامل للصناعة" إنه وبالرغم من ذلك فإن تأثير ما سبق يقابله جزئياً تحسّن في هوامش الربح الإجمالية في كافة القطاعات، تحسّن في هوامش الربح التشغيلية في قطاعي الحديد والعوازل، وارتفاع المبيعات في كافة القطاعات.