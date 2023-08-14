شركة "علي بابا" تعتزم التوسع في الذكاء الاصطناعي

تترقب الأسواق تفاصيل أكثر حول أعمال الشركة الصينية "علي بابا" المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أن قالت إدارة الشركة، في مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين الأسبوع الماضي، إن "علي بابا" يعتقد أن فرص النمو التي تدفعها خدمات الذكاء الاصطناعي قد بدأت للتو.

وكشفت الشركة أن الطلب على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالسحابة يعتبر قويا، لدرجة أنهم لا يستطيعون تلبية جميع الطلبات بسبب نقص المواد المطلوبة.

مادة اعلانية

الخدمة السحابية هي واحدة من ست وحدات أعمال تخطط الشركة لاكتتاب عام أولي لها.

ومن المتوقع أيضًا أن تناقش شركة "تينسنت" المنافسة خططا جديدة متعلقة بالذكاء الاصطناعي عندما تعلن عن النتائج المالية يوم الأربعاء. ومن المقرر أن تعلن "بايدو"، التي تمتلك روبوت الدردشة "Ernie" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، عن أرباحها في 22 أغسطس.

بينما يؤدي كل هذا إلى زيادة الطلب على رقائق "إنفيديا"، إلا أنه من غير الواضح ما هي العائدات التجارية لتطوير الذكاء الاصطناعي على المدى القريب.

في هذا الإطار، يدرس محللو "HSBC" الاستثمار في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، حيث قال البنك، في تقرير هذا الشهر، إنه يعتقد أن العالم ما زال في المراحل الأولى فقط من دورة الذكاء الاصطناعي.

ومن أبرز الأسهم التي ينصح البنك في شرائها في هذا الإطار هي أسهم "Foxconn Industrial Internet"، أحد موردي "إنفيديا"، حيث من المتوقع أن تستفيد الشركة من الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.