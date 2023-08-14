اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
علي بابا مناسبة
شعار شركة "علي باب"
ذكاء اصطناعي

شركة "علي بابا" تعتزم التوسع في الذكاء الاصطناعي

ترقب استثمارات الصين في الذكاء الاصطناعي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تترقب الأسواق تفاصيل أكثر حول أعمال الشركة الصينية "علي بابا" المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أن قالت إدارة الشركة، في مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين الأسبوع الماضي، إن "علي بابا" يعتقد أن فرص النمو التي تدفعها خدمات الذكاء الاصطناعي قد بدأت للتو.

وكشفت الشركة أن الطلب على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالسحابة يعتبر قويا، لدرجة أنهم لا يستطيعون تلبية جميع الطلبات بسبب نقص المواد المطلوبة.

مادة اعلانية

الخدمة السحابية هي واحدة من ست وحدات أعمال تخطط الشركة لاكتتاب عام أولي لها.

هبوط حاد لأسهم شركة عقارات صينية عملاقة يثير مخاوف حيال القطاع أسواق المال عقارات هبوط حاد لأسهم شركة عقارات صينية عملاقة يثير مخاوف حيال القطاع

ومن المتوقع أيضًا أن تناقش شركة "تينسنت" المنافسة خططا جديدة متعلقة بالذكاء الاصطناعي عندما تعلن عن النتائج المالية يوم الأربعاء. ومن المقرر أن تعلن "بايدو"، التي تمتلك روبوت الدردشة "Ernie" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، عن أرباحها في 22 أغسطس.

بينما يؤدي كل هذا إلى زيادة الطلب على رقائق "إنفيديا"، إلا أنه من غير الواضح ما هي العائدات التجارية لتطوير الذكاء الاصطناعي على المدى القريب.

في هذا الإطار، يدرس محللو "HSBC" الاستثمار في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، حيث قال البنك، في تقرير هذا الشهر، إنه يعتقد أن العالم ما زال في المراحل الأولى فقط من دورة الذكاء الاصطناعي.

ومن أبرز الأسهم التي ينصح البنك في شرائها في هذا الإطار هي أسهم "Foxconn Industrial Internet"، أحد موردي "إنفيديا"، حيث من المتوقع أن تستفيد الشركة من الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
زوكربيرغ يحرج إيلون ماسك حول النزال: غير جاد على الإطلاق زوكربيرغ يحرج إيلون ماسك حول النزال: غير جاد على الإطلاق
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط