"هون هاي" تتوقع تراجع مبيعاتها في 2023 بعد انخفاض الطلب على "آيفون"

توقعت شركة "هون هاي" في تايون المُصنّعة لمعظم أجهزة "آيفون" في العالم، تراجع مبيعات العام الحالي، بعد أن كانت قد توقعت استقرار إيراداتها، مما يعطي تحذيرا حول الطلب على أجهزة شركة "أبل" والشركات العالمية الأخرى.

وتوقعت الشركة التايوانية تراجع أعمال معظم وحداتها، بما في ذلك تلك التي تشمل صناعة الهواتف الذكية.

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وتراجعت أرباح شركة "هون هاي" بنسبة 30% في الربع الثاني إلى نحو 970 مليون دولار.