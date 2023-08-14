اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
آيفون

"هون هاي" تتوقع تراجع مبيعاتها في 2023 بعد انخفاض الطلب على "آيفون"

أرباح الشركة انخفضت بنسبة 30% في الربع الثاني إلى نحو 970 مليون دولار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

توقعت شركة "هون هاي" في تايون المُصنّعة لمعظم أجهزة "آيفون" في العالم، تراجع مبيعات العام الحالي، بعد أن كانت قد توقعت استقرار إيراداتها، مما يعطي تحذيرا حول الطلب على أجهزة شركة "أبل" والشركات العالمية الأخرى.

وتوقعت الشركة التايوانية تراجع أعمال معظم وحداتها، بما في ذلك تلك التي تشمل صناعة الهواتف الذكية.

مادة اعلانية

وتراجعت أرباح شركة "هون هاي" بنسبة 30% في الربع الثاني إلى نحو 970 مليون دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
زوكربيرغ يحرج إيلون ماسك حول النزال: غير جاد على الإطلاق زوكربيرغ يحرج إيلون ماسك حول النزال: غير جاد على الإطلاق
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط