"center3" التابعة لـ"stc" تتعاون مع "Oracle" لتوسيع خدمات الحوسبة السحابية بالسعودية

أعلنت شركة "center3" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "stc" السعودية، عن تعاونها الاستراتيجي مع شركة "Oracle" لتوفير خدمات البيانات والاستضافة لمنطقة سحابة عامة من "Oracle" المخطط مقرها في مدينة الرياض، بالإضافة إلى زيادة توسيع نطاق منطقة "Oracle" السحابية الواقعة حاليا في مدينة جدة، والذي سيسهم بدوره في تسريع إطلاق خدمات Cloud Infrastructure (OCI) "oracle لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية.

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مادة اعلانية

وستكون منطقة السحابة العامة المخطط إطلاقها في مدينة الرياض جزءاً من استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من "Oracle" لتوسيع قدرات البنية التحتية السحابية في المملكة.

كما ستكون منطقة "Oracle" السحابية في الرياض، المنطقة السادسة للشركة في منطقة الشرق الأوسط، وستنضم إلى منطقة مماثلة في جدة ومنطقة أخرى من المخطط أن تكون موجودة في مدينة نيوم المستقبلية.

وتقوم شركة "Oracle" حاليا بتشغيل أربع مناطق سحابية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعتبر من أحد المزودين الرئيسيين للخدمات والمناطق السحابية في المملكة.

ويسهم هذا التعاون في تحقيق شركة "center3" التزامها ومساهمتها تجاه تحقيق التحول الرقمي الذي يعد جزءاً من مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويتوقع أن تتحقق هذه المبادرة منافع اقتصادية للمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى ربط آسيا وإفريقيا وأوروبا معاً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "center3"، فهد الهاجري "سينمي هذا التعاون الاستراتيجي أعمالنا وسيدعم بدوره الاقتصاد الرقمي في المنطقة، ونحن واثقون من أن هذه الشراكة طويلة الأمد ستمكن شركتي "center3" و"Oracle" من تحقيق آفاق نجاح جديدة".

ومن جانبه قال نائب الرئيس الأول - سحابة التكنولوجيا، الشرق الأوسط وإفريقيا والمدير الإقليمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في "Oracle":، نِك ريدشو،: "تعمل "Oracle" بوتيرة متسارعة على توسيع الخدمات السحابية مقارنة بأي مزود آخر في السعودية وذلك لدعم وزيادة قدرة الحوسبة السحابية في المملكة. ونحن نقدم خدمات غير مسبوقة في مجال الخدمات السحابية، حيث نستخدم قدرات الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي في بنيتنا التحتية وتطبيقاتنا التي ستخدم عدة مجالات من ضمنها الموارد البشرية، المالية، وسلسلة التوريد والمبيعات. كما أننا متمكنون من تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتطورة والتي بدورها ستساعد الشركات والمؤسسات في حل التحديات المعقدة التي تواجهها في وقتنا الحالي. وسيساهم تعاوننا مع شركة "center3" من دعم النمو الاقتصادي الرقمي للمملكة بشكل كبير".

ومن جانب تركيز مجموعة "stc" للتمكين الرقمي، تعمل "center3" لترسيخ مكانتها عالميا وإقليميا باعتبارها المزود الأبرز لخدمات البيانات والاتصال للمنظومة الرقمية. حيث تعتبر "center3" محطة ووجهة واحدة للخدمات الرقمية الشاملة في منطقة الشرق الأوسط، وآسيا، وأوروبا، وأفريقيا بفضل مجموعة حلولها الشاملة لخدمات البيانات ومراكز البيانات.

ويعتبر وجود المناطق السحابية المتعددة من "Oracle" في منطقة الشرق الأوسط جزءا من استراتيجيتها لتوزيع مناطقها السحابية، حيث توفر العديد من خيارات التوزيع لتلبية احتياجات العملاء المختلفة والمتعلقة بالمتطلبات التنظيمية، ومواقع البيانات، وتقليل زمن وصول البيانات. على سبيل المثال، يمكن للعملاء الذين يستخدمون "OCI" معالجة متطلبات موقع البيانات، الأمان، وسيادة البيانات عن طريق تشغيل تطبيقاتهم في منطقة مخصصة في "OCI" التي تقع في منطقة مستقلة حيث تحتفظ جميع البيانات المٌستضافة محليا بخصوصيتها وذلك لوجود مركز بيانات تحت تحكم العميل.