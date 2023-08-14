39.3 مليون ريال أرباح "مهارة" في الربع الثاني بارتفاع 44.5%

ارتفع صافي أرباح شركة مهارة للموارد البشرية "مهارة" بنسبة 44.54% في الربع الثاني من 2023، إلى 39.3 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح بـ 27.19 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح "مهارة" في الربع الثاني من 2023 بنسبة 7.76% مقارنة بصافي ربح نحو 36.47 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع الأرباح في الربع الثاني من 2023، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة ايرادات الشركة بنسبة 13% على أساس سنوي، بالإضافة إلى تحقيق الشركات الزميلة التي تم استكمال الاستحواذ عليها خلال الربع الثالث من العام السابق أرباح بقيمة 14.3 مليون ريال خلال الربع الحالي.

وارتفعت أرباح الشركة في النصف الأول من 2023، بنسبة 45.68% إلى 75.77 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح بقيمة 52.01 مليون ريال في النصف المقارن قبل عام.