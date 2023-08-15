ارتفاع أرباح "إيديتا" المصرية 116% إلى 810 ملايين جنيه في النصف الأول

حققت شركة "إيديتا للصناعات الغذائية" المصرية، ارتفاعا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 116% إلى 809.797 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 374.91 مليون جنيه في النصف المناظر من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن المبيعات ارتفعت بحسب قائمة الدخل 5.637 مليار جنيه خلال الفترة يناير – يونيو 2023 مقابل 3.132 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

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وزادت تكلفة المبيعات إلى 3.82 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقابل 2.04 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وارتفع مجمل الربح إلى 1.817 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 1.089 مليار جنيه بالنصف المقارن العام الماضي.

وسجل نصيب السهم الأساسي والمخفض من صافي أرباح الفترة 1.16 جنيه مقابل 0.52 جنيه بالفترة المناظرة العام الماضي.