ارتفاع أرباح "يلا" الإماراتية 26.6% في النصف الأول إلى 177 مليون درهم

حققت مجموعة "يلا المحدودة " وهي أول شركة تقنية إماراتية تدرج في بورصة نيويورك -إيرادات بقيمة 561 مليون درهم (152.8 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو بلغت 2.9%.

وارتفع صافي الأرباح النصفية للمجموعة بنسبة 26.6% إلى 176.9 مليون درهم (48.2 مليون دولار) مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

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وعزت الأداء المالي بشكل أساسي إلى النتائج المالية التي حققتها خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث واصلت إيراداتها الارتفاع لتصل إلى 291 مليون درهم (79.2 مليون دولار) بنسبة نمو تعدت 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقا لـ"وام".

وارتفع صافي الأرباح الفصلية للمجموعة الربعية، إلى 103.8 مليون درهم (28.3 مليون دولار) مقارنة بـ 74.7 مليون درهم (20.4 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال يانغ تاو، مؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة إن 2023 عام مميز للشركة من ناحية نمو الإيرادات لاسيما في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط.

و ذكر صيفي إسماعيل، رئيس المجموعة أن نتائج الربع الثاني أسهمت في دفع أداء الشركة المالي إلى آفاق جديدة حيث سجلت يلا زيادة كبيرة في عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 14.3% على أساس سنوي لتصل إلى 34.2 مليون مستخدم، ورافق ذلك زيادة أخرى في عدد المشتركين بالخدمات المدفوعة بنسبة تعدت 26.6% على أساس سنوي ليصل العدد الإجمالي إلى 13.4 مليون مستخدم، مؤكداً التزام الشركة بتعزيز تجربة العملاء بما يدعم مكانتها في قطاع التكنولوجيا والألعاب.