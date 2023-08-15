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إيرادات موانئ أبوظبي ترتفع 66% في الربع الثاني

مدفوعة بارتفاع أحجام المناولة

دبي - العربية.نت
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أظهرت نتائج أعمال مجموعة موانئ أبوظبي نمو الإيرادات بنسبة 66% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، مدفوعة بارتفاع أحجام المناولة.

وقالت المجموعة في بيان نشرته على "تويتر" اليوم الثلاثاء، إن إيراداتها بلغت 2.1 مليار درهم (حوالي 572 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي.

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وأضافت أن قطاع الموانئ سجل نموا في حجم مناولة الحاويات بنسبة 10% على أساس سنوي في الربع الثاني ليصل إلى 1.21 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بينما ارتفع حجم مناولة البضائع العامة 40% وسفن الدحرجة 64%، وفقاً لوكالة "أنباء العالم العربي".

وذكر البيان أن إجمالي صافي الأرباح ارتفع بنسبة 3% في الربع الثاني مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 310 ملايين درهم.

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