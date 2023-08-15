تابعة لـ"ماربل ديزاين" تشتري قطعتي أرض مقابل 5 ملايين ريال

اشترت شركة طريق المسكن للتطوير العقاري -المملوكة بنسبة 100% لشركة مصنع تصميم الرخام " ماربل ديزاين "-قطعة الأرض رقم (248) ومساحتها 3500 متر مربع والقطعة رقم (250) ومساحتها 3815 مترا مربعا من البلوك رقم 19 من المخطط الصناعي رقم 269 الواقعة بمركز سدوس بمساحة إجمالية 7315 مترا مربعا للقطعتين بقيمة إجمالية 4.945 مليون ريال غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية وأتعاب السعي.

وقالت شركة "مربل ديزاين" في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن تمويل الصفقة سيتم من خلال الموارد الذاتية لشركة طريق المسكن للتطوير العقاري، وسيتم استخدام الأرض في بناء معرض ومستودع لعرض وتخزين منتجات الشركة لدعم خطط الشركة التوسعية.

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وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة بزيادة بند الموجودات غير المتداولة في قائمة المركز المالي النهائية عن السنة المالية 2023 م وعند الانتهاء من تنفيذ المشروع.