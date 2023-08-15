شركة ناشئة في دبي تستحوذ على 28% من "إيفرغراند نيو إنرجي" الصينية

وافقت وحدة السيارات الكهربائية التابعة لمجموعة "إيفرغراند" Evergrande في الصين، على بيع 28% من أسهمها للشركة الناشئة NWTN التي يقع مقرها في دبي.

ووافقت الأخيرة على استثمار 500 مليون دولار لشراء الحصة في China Evergrande New Energy Vehicle Group مقابل الأسهم والحصول على الأغلبية في مجلس إدارة شركة صناعة السيارات الكهربائية.

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هذا ويخضع إتمام صفقة الاستحواذ لشروط تشمل إعادة هيكلة ديون مجموعة "إيفرغراند" بالإضافة إلى الموافقات التنظيمية وموافقات المساهمين.

ومن جانبها، أوضحت شركة NWTN والتي أسسها رجل أعمال صيني أن وحدة السيارات الكهربائية التابعة لـ"إيفرغراند" ستسهم في تلبية الطلب على السيارات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك دولة الإمارات.