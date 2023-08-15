صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول" يوزع 7.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

أعلنت شركة "الخبير المالية" عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول" عن النصف الأول من العام الجاري بنسبة 7.5% من صافي الأصول.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الأرباح الموزعة 79.225 مليون ريال، وعدد الوحدات التي سيتم التوزيع على أساسها 85.19 مليون وحدة تقريبا، ونصيب كل وحدة من التوزيع 0.93 ريال.

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وذكرت أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول ستكون كما في تاريخ،30 يونيو 2023، وأحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 21 أغسطس 2023.

وأوضحت الخبير المالية أنه لن يكون للوحدات التي تم إعادة شرائها من قبل مدير الصندوق في وقت سابق، أي حقوق تصويت ولن يكون لتلك الوحدات أحقية في توزيعات أرباح الصندوق، وسيتوقف مدير الصندوق مؤقتًا عن استكمال عملية إعادة شراء الوحدات، حتى تاريخ الاستحقاق وبنهاية تداول يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023م.