"مرسيدس" تحرم وكلاءها التجاريين في روسيا من البرمجيات

فصلت الشركة الألمانية لصناعة السيارات "مرسيدس بنز" وكلاءها التجاريين في روسيا بشكل دائم عن برامج الشركة، وفق ما كتبته صحيفة "إزفستيا"، نقلا عن ممثلي الشركة والخدمة الصحفية لموزعها الروسي "إم بي روس".

وتم فصل التجار عن أنظمة برامج الشركة المصنعة عبر الإنترنت. في بعض الحالات، سيؤدي عدم الوصول إلى الأنظمة عبر الإنترنت إلى تمديد شروط الصيانة، مضيفة أنه سيتم إصلاح السيارات وصيانتها بالاعتماد على "الخبرة والمعرفة المتراكمة"، وفق وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

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وأكد ممثلو الشركة أنه نظراً لانسحاب "مرسيدس بنز" من السوق الروسية، فإن "إم بي روس" ليس لديها فرص إضافية لفحص وتقديم الخدمات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لسيارات "مرسيدس-بنز".