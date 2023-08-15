"مركز سلطان" الكويتية تتكبد 1.3 مليون دينار خسائر في الربع الثاني

تكبدت شركة "مركز سلطان" الكويتية خسائر في الربع الثاني من العام الحالي بلغت نحو 1.3 مليون دينار مقارنة بأرباح بلغت 1.35 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلى مدار النصف الأول من العام الحالي تكبدت الشركة خسائر بقيمة 1.27 مليون دينار مقابل أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي بلغت قيمتها 2.2 مليون دينار.

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وأوضحت شركة مركز سلطان أن خسائرها الفصلية جاءت نتيجة انخفاض حصتها من نتائج أعمال شركات زميلة.